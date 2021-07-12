Меркель отметила недостаточный прогресс в урегулирования конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что минский прогресс в урегулировании конфликта на Украине является недостаточным. Ее слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, мы не смогли по минскому формату достичь достаточного прогресса», — отметила канцлер. По ее словам, украинская сторона была готова открыть пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, однако «со стороны донецких и луганских сепаратистов не было сделано аналогичных согласований».

Также Меркель заявила о необходимости реализации «формулы Штайнмайера». «Мы хотим в итоге выборов в Донбассе», — заявила она, добавив, что на Украину оказывается очень большое давление путем «военных маневров и усиления российского военного присутствия у границ Украины».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина устраивает кровавые провокации в Донбассе и не придерживается Минских соглашений, что означает, что Донбасс Киеву не нужен. Российский лидер привел два аргумента. Первый — жители Донбасса не примут навязанные им силой и угрозой порядки. Второй аргумент, по мнению президента, связан с тем, что минские договоренности противоречат логике проекта «анти-Россия».