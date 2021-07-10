Киев выдвинул новый ультиматум по Донбассу

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Денис Казанский выдвинул новый ультиматум по Донбассу. Он заявил в эфире телеканала «НАШ», что переговорный процесс заблокирован из-за присутствия представительницы со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Майи Пироговой.

Казанский подчеркнул, что с 2000-х годов Пирогова неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов за мошенничество и экономические преступления, а после 2014 года была осуждена за терроризм.

Это позиция украинской делегации, которая четко заявила, что Украина не будет вести переговоры, пока есть этот человек. Ее приводят ради провокаций. Наша позиция очень простая: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить Денис Казанский

Аналогичный ультиматум выдвинул в апреле 2021 года глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. По его словам, он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау с требованием исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Майю Пирогову.

Ранее в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали все стороны конфликта в Донбассе прекратить обстрелы и другие провокации на линии разграничения. Об этом заявила специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в ТКГ Хайди Грау. Она назвала обе стороны конфликта виновными в усугублении ситуации. По ее словам, нарушения режима прекращения огня со стороны Украины и республик Донбасса угрожают безопасности местных жителей.

«Мы плывем по течению»

Директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что у Украины нет как таковой политики в отношении Донбасса и путей разрешения конфликта на востоке страны.

Мы сегодня не имеем политики в отношении Донбасса. Потому что мы не решаем конфликт политический и не замораживаем. Мы просто плывем по течению Руслан Бортник

По его словам, переговорный процесс не может начаться во многих случаях, поскольку страны не признают полномочий друг друга. Политолог подчеркнул, что военные внимательно наблюдают за этим, и когда риторика становится острее, а переговоров все нет, они свободнее применяют оружие.

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6 июля власти ЛНР обвинили ВСУ в обстреле населенного пункта Донецкий из запрещенного вооружения. Обстрел начался вечером 7 июля и велся из 120-миллиметровых минометов. В общей сложности по поселку было выпущено 10 мин, одна из них при взрыве тяжело ранила 61-летнюю пенсионерку.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку и Донецк. По жилым массивам и промышленным объектам были выпущены 24 мины калибром 120 миллиметров, также применялись гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

Донбасс и членство в НАТО

Бортник также заявил, что если западные партнеры решат «отдать» Украину России, то они предоставят стране план действий по членству (ПДЧ) в НАТО, поскольку вслед за этим вновь начнутся боевые действия на востоке и начнет «сыпаться» государство.

То есть это просто будет возможность, повод формальный для России применять свои вооруженные силы в целях защиты своих граждан, которых уже 600 тысяч, а скоро будет несколько миллионов, проживающих в Донецке и Луганске Руслан Бортник

По мнению политолога, НАТО за всю свою историю ни разу не доказал свою способность защитить своих членов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна хочет получить «честный ответ» о сроках вступления в НАТО.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников спрогнозировал, что страна вступит в Североатлантический альянс, когда будет равным партнером для его членов. Он добавил, что это произойдет тогда, когда Киев поймет, что опыт украинской армии будет важен для стран Запада.

