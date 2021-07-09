Большинство украинцев разочаровались в политическом курсе страны

Большинство украинцев (62,4 процента) заявили, что разочаровались политическим курсом страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Socis.

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Более чем четверть (26,4 процента) респондентов считают, что события в стране развиваются в правильном направлении. Еще 11,3 процента участников опроса не смогли ответить на этот вопрос.

При этом 58,8 процента украинцев отметили, что их уровень жизни упал во время правления президента Украины Владимира Зеленского. Еще 32,2 процента опрошенных не увидели никаких изменений, и лишь 7,2 процента респондентов сказали, что их уровень жизни стал выше.

32,2 процента опрошенных обратили внимание на ухудшение ситуации с коррупцией в стране. На улучшение в борьбе с ней указали 18,7 процента украинцев, а 45,5 процента не заметили никаких изменений.

В мае украинцы оценили второй год президентства Зеленского хуже, чем первый. Количество тех, кто заявил о его успехах, снизилась с 27 процентов в 2020 году до 20 процентов в 2021-м. При этом выросла доля украинцев, считающих правление Зеленского неудовлетворительным (с 19 до 23 процентов) и ужасным (с 12 до 19 процентов).