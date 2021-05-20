Украинцы оценили второй год президентства Зеленского

Украинцы оценивают второй год президентства Владимира Зеленского хуже, чем первый. Таковы результаты опроса социологической группы «Рейтинг», сообщает портал «Гордон».

Как и год назад, 4 процента опрошенных оценили работу Зеленского на «отлично». Доля тех, кто считает, что президент справляется со своими задачами хорошо, снизилась за год с 27 до 20 процентов. Оценку «удовлетворительно» работе Зеленского поставили 37 процентов опрошенных, в прошлом году их было 34 процента.

В то же время увеличилось число украинцев, которые считают президентство Зеленского неудовлетворительным (с 19 до 23 процентов) и ужасным (с 12 до 19 процентов).

Ранее сообщалось, что Зеленский потерял более половины электората: за него теперь отдали бы свой голос 43 процента опрошенных среди тех, кто сделал такой выбор в 2019 году.