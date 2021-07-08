Глава ЛНР заявил о нежелании Украины выполнять Минские соглашения

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина в очередной раз продемонстрировала нежелание выполнять Минские соглашения, обстреляв поселок городского типа Донецкий. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

По словам Пасечника, поселок был обстрелян 7 июля из минометов через несколько часов после видеоконференции Трехсторонней контактной группы. Местная жительница получила тяжелые ранения.

«Господин [Владимир] Зеленский, когда вы уже наиграетесь в войну? Или это вам нужно для того, чтобы обосновать перед всем миром свое желание отгородиться от Донбасса "стеной", прикрываясь организацией соответствующего референдума?» — обратился Пасечник к президенту Украины.

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Он призвал «прекратить братоубийства и разрушения».

«Вы, Владимир Александрович, именно с такими лозунгами и шли к власти. Так давайте же работать над мирным урегулированием конфликта!» — заключил глава ЛНР.

Штаб операции Объединенных сил (ООС) Украины, в свою очередь, сообщил, что 7 июля силы самопровозглашенных республик Донбасса шесть раз нарушили договоренности о прекращении огня. Один военнослужащий получил осколочные ранения, его состояние оценивается как удовлетворительное.

«На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь», — цитирует портал «Гордон» сообщение пресс-центра штаба.

