ДНР заявила о ракетном ударе со стороны Украины

Украинские войска нанесли ракетный удар по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
По данным ДНР, утром в понедельник, 5 июля, украинская армия обстреляла противотанковыми управляемыми ракетами район Григоровка на юге республики. Огонь велся из района населенного пункта Гранитное, было выпущено две ракеты.
Кроме того, около пяти часов утра северную окраину Донецка обстреляли из гранатомета и стрелкового оружия.
Штаб Операции Объединенных сил Украины на своей странице в Facebook сообщил, что 4 июля силы самопровозглашенных республик нарушили перемирие шесть раз, 5 июля — три раза. Противник применял гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы, в частности, велись в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески и Водяное.
Один украинский военнослужащий погиб, еще один доставлен в больницу с осколочным ранением, сообщили в штабе.
2 июля власти ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов населенные пункты Минеральное и Ленинское. Погиб военнослужащий самопровозглашенной республики. Позже стало известно о гибели бойца из ЛНР.