ДНР заявила о ракетном ударе со стороны Украины

Украинские войска нанесли ракетный удар по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

По данным ДНР, утром в понедельник, 5 июля, украинская армия обстреляла противотанковыми управляемыми ракетами район Григоровка на юге республики. Огонь велся из района населенного пункта Гранитное, было выпущено две ракеты.

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Кроме того, около пяти часов утра северную окраину Донецка обстреляли из гранатомета и стрелкового оружия.

Штаб Операции Объединенных сил Украины на своей странице в Facebook сообщил, что 4 июля силы самопровозглашенных республик нарушили перемирие шесть раз, 5 июля — три раза. Противник применял гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы, в частности, велись в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески и Водяное.

Один украинский военнослужащий погиб, еще один доставлен в больницу с осколочным ранением, сообщили в штабе.

2 июля власти ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов населенные пункты Минеральное и Ленинское. Погиб военнослужащий самопровозглашенной республики. Позже стало известно о гибели бойца из ЛНР.