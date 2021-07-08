В ЛНР сообщили о тяжелом ранении пенсионерки после украинского обстрела

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле населенного пункта Донецкий из запрещенного вооружения и ранении 61-летней пенсионерки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

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По данным ведомства, обстрел начался вечером 7 июля и велся из 120-миллиметровых минометов. В общей сложности по поселку было выпущено 10 мин, одна из них при взрыве тяжело ранила 61-летнюю пенсионерку. «Пострадавшая находится в Кировской городской больницы, где за ее жизнь борются медицинские работники», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что луганские военные ответили на обстрел огнем по позициям ВСУ в районе поселка Новошкотовское. Его последствия для украинской армии пока неизвестны.

23 июня сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку и Донецк. По жилым массивам и промышленным объектам были выпущены 24 мины калибром 120 миллиметров, также применялись гранатометы СПГ и стрелковое оружие. Огнем были повреждены жилой дом, газопровод низкого давления и здание когенерационной станции шахты имени Засядько.