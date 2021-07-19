Умер получивший тяжелые ранения в Донбассе украинский военный

Получивший тяжелые ранения при перестрелке в зоне Операции Объединенных сил (ООС) 29-летний украинский военный умер. Об этом сообщает телеканал «Первый городской».

Александр Горбенко получил сильные ожоги всего тела и 15 июля был эвакуирован вертолетом в одну из больниц Харькова. Несмотря на все попытки врачей, спасти военнослужащего не удалось. Известно, что он принимал участие в военных действиях в Донбассе с 2014 года.

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16 июля сообщалось, что пятеро украинских военных получили ранения после обстрела самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) нескольких населенных пунктов в Донбассе. По утверждениям командования ВСУ, огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных минометов и пулеметов, а также станковых гранатометов. Состояние одного из военных оценивалось как тяжелое, остальных — удовлетворительное.

15 июля в зоне ООС погиб 19-летний солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Юрков.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали все стороны конфликта в Донбассе прекратить обстрелы и другие провокации на линии разграничения. По мнению членов специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ, регулярные нарушения режима прекращения огня говорят о неготовности конфликтующих сторон соблюдать Минские соглашения и угрожают жизням военных и гражданских лиц.