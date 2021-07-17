Украинские силовики разместили бронетехнику в жилых районах Донбасса

ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) обеспокоились действиями украинских силовиков. Они разместили бронетехнику в жилых районах Донбасса, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Согласно данным собеседника агентства, в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе продолжает увеличиваться число военной бронетанковой техники. «В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — заявил он.

Представитель пресс-службы также добавил, что за последние 24 часа разведка ЛНР выяснила, что украинские силовики разместили бронетехнику в населенных пунктах Криничное и Роты, которые являются подконтрольными Киеву.

9 июля в Народной милиции ЛНР заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения.

Конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.