ЛНР заявила о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения.
«За истекшие сутки обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник шесть раз обстрелял районы населенных пунктов республики, использовав при этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениям», — сказал на брифинге в пятницу, 9 июля, начальник управления НМ ЛНР Ян Лещенко.
По его словам, подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь. «Мы призываем украинских солдат, с целью сохранения Ваших жизней, не выполнять преступные приказы и не допускать обстрелов территории Луганской народной республики», — заключил Лещенко.
Штаб Операции Объединенный сил Украины, в свою очередь, заявил, что 9 июля противник шесть раз нарушил режим прекращения огня. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, сообщается на странице пресс-центра штаба в Facebook.
Накануне спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау назвала обе стороны конфликта виновными в усугублении ситуации в Донбассе.