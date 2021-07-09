ЛНР заявила о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

«За истекшие сутки обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник шесть раз обстрелял районы населенных пунктов республики, использовав при этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениям», — сказал на брифинге в пятницу, 9 июля, начальник управления НМ ЛНР Ян Лещенко.

По его словам, подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь. «Мы призываем украинских солдат, с целью сохранения Ваших жизней, не выполнять преступные приказы и не допускать обстрелов территории Луганской народной республики», — заключил Лещенко.

Штаб Операции Объединенный сил Украины, в свою очередь, заявил, что 9 июля противник шесть раз нарушил режим прекращения огня. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, сообщается на странице пресс-центра штаба в Facebook.

Накануне спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау назвала обе стороны конфликта виновными в усугублении ситуации в Донбассе.