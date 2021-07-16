Украина сообщила о ранении пятерых своих военнослужащих в Донбассе

Пятеро украинских военных получили ранения после обстрела самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) нескольких населенных пунктов в Донбассе. Сообщение об этом появилось на странице Штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

По утверждениям командования, под огонь попали населенные пункты Причепиловка, Новоалександровка, Нью-Йорк (бывшее Новгородское) и Песчаное. Он велся из противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных минометов и пулеметов, а также станковых гранатометов. Состояние одного из военных оценивается как тяжелое, остальных — удовлетворительное.

В свою очередь власти самопровозглашенных республик отчитались о минометном обстреле своих поселков Веселое, Старомихайловка, Новоласпа. Под огонь попали, в том числе и дома гражданских, часть из них оказалась повреждена. «Жертв среди мирных граждан за отчетный период не зафиксировано», — сообщили в Telegram-канале представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Ранее в июле управление Верховного комиссара ООН по правам человека назвало общее число жертв вооруженного конфликта на востоке Украины — от 42,5 до 44,5 тысячи. Из них погибли около 13,4 тысячи человек, в том числе четыре тысячи гражданских. Пострадали 33,6 тысячи человек, включая 7-9 тысяч мирных жителей.