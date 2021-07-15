В Донбассе погиб украинский военный

В зоне Операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе погиб 19-летний солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Юрков. Об этом стало известно из публикации Софийского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области на Facebook.

Мужчина служил наводчиком взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302. Инцидент произошел в среду, 14 июля. Обстоятельства гибели военного не уточнялись.

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14 июля стало известно о гибели еще одного украинского военного. В этот день пострадали еще шестеро человек. Как сообщал штаб ООС, за сутки ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) 13 раз нарушили режим прекращения огня, использовав минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Представители ДНР в ответ заявили, что ВСУ в тот же день обстреляли из минометов окрестности села Веселое возле аэропорта Донецка. Было выпущено пять мин калибром 82 миллиметра.

Ранее в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали все стороны конфликта в Донбассе прекратить обстрелы и другие провокации на линии разграничения.

ОБСЕ неоднократно сообщала об умышленных повреждениях технических средств и оборудования наблюдателей, что говорит о неготовности конфликтующих сторон в полной мере устранить зафиксированные нарушения режима тишины, резюмировала специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.