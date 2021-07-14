Украинский военный погиб в Донбассе

Украинский военнослужащий погиб в Донбассе, еще шестеро пострадали

Украинский военнослужащий погиб в Донбассе, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает 14 июля «Интерфакс —Украина» со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

По данным Киева, за минувшие сутки противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, использовав минометы, гранатометы и стрелковое оружие. «Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщили в штабе.

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Пять военных получили ранения, еще один — боевую травму. Состояние здоровья одного из раненых оценивается как тяжелое, остальных — как удовлетворительное.

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские войска утром 14 июля обстреляли из минометов окрестности села Веселое возле донецкого аэропорта. Было выпущено пять мин калибром 82 миллиметра.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Ранее в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения.