В ЛНР заявили о гибели украинских силовиков при попытке провокации

Два украинских силовика погибли при попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается на сайте народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Отмечается, что в ночь с субботы, 10 июля, на воскресенье, 11 июля, снайперская группа из состава отдельного центра Сил специальных операций «Запад» подорвались на минном поле в районе населенного пункта Новозвановка в зоне ответственности 24-й бригады киевских силовиков.

В результате случившегося, по данным народной милиции ЛНР, погибли два человека.

«Не исключаем, что командование операции объединенных сил использовало данный транспорт для доставки снайперов, а также их внеплановой эвакуации», — указано в тексте.

Штаб Операции Объединенный сил Украины, в свою очередь, заявил, что 11 июля противник пять раз нарушил режим прекращения огня. При этом там также отметили, что боевых потерь зафиксировано не было.

9 июля в Народной милиции ЛНР заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения.

Конфликта в Донбассе начался в апреле 2014 года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.