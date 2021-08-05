В ДНР ответили на призыв Зеленского «уезжать с Донбасса»

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к русским «уезжать с Донбасса» является проявлением политики этноцида и свидетельствует о незнании главой государства истории. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Мирослав Руденко.

Речь идет о высказывании украинского лидера относительно грядущей судьбы неподконтрольных Киеву территорий. Зеленский призвал их жителей, которые считают себя русскими, уезжать в Россию и пригрозил, что в противном случае в этих землях «цивилизации не будет».

«Мы здесь родились, наши предки здесь родились, чуть более 100 лет назад никто и не знал здесь понятия "Украина": это была историческая Новороссия, здесь жили различные этносы Российской империи», — ответил политик. Он также назвал украинскую независимость «историческим недоразумением» и предложил отправить президента «под трибунал».

«Донбасс всегда был в рамках большой России, будь то советский период, будь то имперский период. Освоение этой территории началось русским государством еще с конца XVI века», — напомнил депутат.

Его коллега, председатель комитета парламента ДНР по внешней политике и международным связям Владислав Бердичевский в свою очередь назвал Зеленского руководителем «нацистского государства», целью которого является «уничтожение народа Донбасса». «Донбасс не Украина строила, поэтому выбирать, где им жить, наши люди будут самостоятельно», — цитирует политика Донецкое агентство новостей.

Ранее на высказывание Зеленского отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что подобные суждения являются «красными линиями», которые отделяют национальную политику от национализма. «Как бы через пару лет Зеленскому "ради его детей и внуков" не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "кушая рапаны"», — заявила дипломат.