Захарова обвинила Зеленского в нарушении обещаний и предательстве избирателей

Президент Украины Владимир Зеленский кидает в жителей своей страны «камень раздора». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала высказывание украинского президента по поводу грядущей судьбы неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Ранее он призвал уехать в Россию тех их жителей, которые считают себя русскими. При этом он попросил украинцев остаться в Донбассе в качестве хранителей «цивилизации».

Захарова подчеркнула, что именно русскоязычные граждане юго-восточной, южной и центральной Украины обеспечили Зеленскому победу на президентских выборах в 2019 году. Она обвинила его в предательстве избирателей и нарушении предвыборного обещания об окончании войны на востоке страны. «Вместо того чтобы выполнить главное свое обещание о мире, президент пытается избавиться от своих избирателей, как от ненужных свидетелей невыполненного им обещания», — заключила представитель МИД.

В августе Зеленский высказался и на тему принадлежности Крыма. По его словам, полуостров «никогда не будет русской территорией», а его возвращение под контроль Киева является вопросом времени.