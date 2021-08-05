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В Совфеде ответили на слова Зеленского о Донбассе и Берлинской стене

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Донбасс «никогда не будет русской территорией». Об этом сообщает RT в четверг, 5 августа.

По словам сенатора, многие украинские политики высказывали мысль, что «им нужна земля Донбасса, но не нужны люди, которые на ней проживают». «Подход не то что странный — преступный по отношению к населению своей страны», — отметил он.

В свою очередь сенатор Сергей Цеков заявил, что подобные заявления демонстрируют слабость Зеленского как политика. «В конце концов не Зеленский будет определять будущее Донбасса: будущее Донбасса будут определять те, кто живут сегодня в ДНР и ЛНР», — сказал политик в комментарии «Газете.Ru».

Он добавил, что с точки зрения самоидентификации «на территории Донбасса проживает подавляющее большинство русских».

Ранее в четверг президент Украины заявил, что Донбасс никогда не будет русской территорией, а тем, кто любит Россию и хочет вхождения района в ее состав, предложил «искать себе место в России». Зеленский сравнил «оккупированный» регион с Берлинской стеной, которая разделяет граждан одного государства.

3 августа украинский лидер заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией», а возвращение полуострова под контроль Киева — вопрос времени.

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