Зеленский назвал возвращение Крыма вопросом времени

Крым никогда не будет русской территорией, его возвращение — это вопрос времени. Об этом в интервью телеканалу «Дом» (госканал, вещающий на русском языке для неподконтрольных территорий) заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия не сможет полюбить Крым так, как Украина. «Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так — на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю <…> Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля», — сказал украинский лидер.

Зеленский считает, что для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория. «Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой», — заключил глава государства.

Ранее Зеленский сообщил о намерении вернуть Крым под контроль Киева с помощью международной «Крымской платформы». Обсудить меры реализации плана президент Украины намерен на саммите 23 августа, накануне Дня независимости Украины, на который пригласил представителей США, Канады, Турции, Великобритании, стран Европейского союза.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.