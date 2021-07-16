Подсчитаны потери Украины от присоединения Крыма к России

Экономист подсчитал потери Украины от присоединения Крыма к России в миллиарды долларов

Украинская экономика потеряла от присоединения Крыма к России в 2014 году 135 миллиардов долларов. Об этом сообщил старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов, передает РИА Новости.

«135 миллиардов долларов потеряла украинская экономика, именно экономических активов, из-за временной оккупации Крыма Российской Федерацией», — заявил экономист, комментируя результаты исследования по заказу Центра по заказу представительства президента Украины в Крыму и фонда «Возрождение».

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Итоговая сумма сложилась из нескольких пунктов. Она состоит из потерь сельскохозяйственных земель в Крыму (3 миллиарда долларов), полезных ископаемых, в том числе газа и сырой нефти (52,3 миллиарда долларов), жилой недвижимости (42,7 миллиарда долларов), частных компаний (18,4 миллиарда долларов), банков (2,7 миллиарда долларов), государства (14 миллиардов долларов) и местных общин (1,7 миллиарда долларов). Цифры приведены без индексации, по состоянию на 2014 год.

В марте, по случаю седьмой годовщины присоединения полуострова к России президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании вернуть территории с помощью международной переговорной площадки «Крымская платформа». Ближайший саммит назначен на 23 августа, на него согласились приехать президенты Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии.

Крым отделился от Украины в марте 2014 года после референдума, на котором почти 97 процентов населения проголосовали за вхождение в состав России. В Киеве голосование считают незаконным, поскольку вопросы целостности страны решаются только на общеукраинском референдуме.