Стали известны потенциальные участники «Крымской платформы»

Стали известны потенциальные участники саммита «Крымская платформа», который пройдет на Украине 23 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на информационные источники «РБК-Украина» в офисе президента.

Среди них числятся президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа, президенты Латвии и Эстонии Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд, а также президент Словакии Зузана Чапутова.

Предполагается, что саммит также посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, хотя официального согласия с турецкой стороны пока получено не было.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны присоединиться к «Крымской платформе» для защиты собственных интересов. По его словам, на саммите поднимут вопросы прав человека, свободы навигации и международной безопасности, которые являются приоритетными для всех демократичных государств в мире. Президент Украины Владимир Зеленский назвал будущий саммит «серьезной площадкой» для решения различных проблем на территории Крыма.

Идею «Крымской платформы» выдвинул Зеленский. Цель саммита — разъяснить украинцам и жителям Крыма, а также информировать мировое сообщество о том, что и почему произошло на полуострове.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.