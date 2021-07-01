На Украине рассказали о важном шаге на пути к «возвращению» Крыма в состав страны. Об этом заявила депутат Верховной Рады Кира Рудык, передает портал «Обозреватель».

По ее словам, пакет законов «Крымская платформа» поспособствует не только «деоккупации» полуострова, но также и интеграции коренных народов. Рудык подчеркнула, что киевские власти должны продемонстрировать крымским татарам и всему миру, что они продолжают бороться за регион.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о коренных народах, внесенный президентом страны Владимиром Зеленским. Согласно закону, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое, в частности, сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.