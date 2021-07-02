На Украине призвали все страны присоединиться к «Крымской платформе»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны присоединиться к «Крымской платформе» для защиты собственных интересов. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«"Крымская платформа" многогранна. Мы приглашаем все страны работать над теми аспектами, которые их больше всего волнуют. Вы хотите сосредоточиться на правах человека? Добро пожаловать. Свобода навигации? Заходите. Международная безопасность, свобода вероисповедания, окружающая среда, международное гуманитарное право? Добро пожаловать всем», — заявил глава МИД.

Ранее офис президента Украины сообщил, что президент США Джо Байден одобрил инициативу Владимира Зеленского создать «Крымскую платформу».

Зеленский назвал тяжелой реакцию России на создание «Крымской платформы» и предупредил другие государства о рисках испортить отношения с Москвой из-за участия в международной площадке.

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