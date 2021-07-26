Украина попросит международное сообщество поддержать «Крымскую платформу»

На Украине захотели обратиться к международному сообществу за поддержкой саммита «Крымская платформа». Вопрос будет рассмотрен 23 августа на внеочередном заседании Верховной Рады по инициативе ее председателя Дмитрия Разумкова, сообщает «Интерфакс-Украина».

По мнению некоторых депутатов парламента, Украине нужно прибегнуть к помощи ООН, Европарламента и других международных организаций, которым следует подписать совместную резолюцию о поддержке «Крымской платформы». Документ станет инструментом консолидации усилий международных организаций и правительств по противодействию «российской агрессии» и восстановлению территориальной целостности Украины.

Кроме того, Украина намерена добиваться усиления политико-дипломатического и экономического давления на Россию, особенно на фоне выдачи российских паспортов жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее Зеленский сообщил о намерении вернуть Крым под контроль Киева с помощью международной «Крымской платформы». Обсудить меры реализации плана президент Украины намерен на саммите 23 августа, накануне Дня независимости Украины, на который пригласил представителей США, Канады, Турции, Великобритании, стран Европейского союза.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.