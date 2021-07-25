Байден и Харрис отказались от участия во встрече «Крымской платформы» в Киеве

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались от личного участия во встрече «Крымской платформы» в Киеве. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«От нас будет член кабинета, то есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета», — ответил дипломат на вопрос о представителе американской стороны на саммите. Он не уточнил, кто именно посетит встречу от Вашингтона.

Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею саммита выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году. Он назвал подобный формат «серьезной площадкой» для решения различных проблем на территории Крыма.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны присоединиться к «Крымской платформе» для защиты собственных интересов.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.