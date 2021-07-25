На Украине предрекли становление газа роскошью из-за «Северного потока-2»

Украине предрекли дополнительные сложности с газом из-за соглашения США и Германии по российскому газопроводу «Северный поток-2». С таким заявлением выступил украинский журналист Максим Минин, сообщает РИА Новости.

По мнению Минина, в германо-американском соглашении много невыгодных для Украины деталей. Он также остался недоволен тем, что переговоры с «Газпромом» будет вести немецкая сторона, а не Киев. «Субъектность Украины для высоких договаривающихся сторон — не высока», — заключил Минин.

Он отметил, что Киеву обещают «весьма скромную» финансовую поддержку для «зеленой» энергетики. «То есть намек, что газ для украинцев будет и дальше становиться предметом роскоши», — высказался журналист.

21 июля стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.