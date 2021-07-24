В Киеве назвали «наипростейший сценарий» спасения украинской ГТС

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук назвал «наипростейший сценарий» спасения украинской газотранспортной системы (ГТС) в эфире телеканала «НАШ», передает РИА Новости.

По его словам, в условиях достройки трубопровода «Северный поток-2» Украине для обеспечения стабильного функционирования своей газотранспортной системы необходимо стать «газовым хабом» Европы. Он добавил, что украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества газа.

«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, [поставляя] газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ кораблями, например, из Катара», — заявил политик.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал условие диалога с Украиной о транзите. По его словам, Россия всегда была заинтересована в транзите газа через Украину. Он отметил, что эти переговоры должны идти на равных, а не с позиции силы или через шантаж, к которому прибегает украинское руководство.