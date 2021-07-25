Пушков рассказал об «экзотических» сценариях борьбы Киева с «Северным потоком-2»

Киев отрабатывает «экзотические» сценарии борьбы с газопроводом «Северный поток-2» и загрузки украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом рассказал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Политик напомнил об угрозах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сражаться с трубопроводом в «овертайме и с помощью серии пенальти». Он подчеркнул, что у украинской стороны нет ответов на вопросы о том, кому, куда и зачем бить указанные удары по воротам. «Просто бить пенальти в белый свет, как в копеечку, потрясая в вечном негодовании кулаками. Очень по-киевски», —

сыронизировал Пушков.

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24 июля депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук назвал «наипростейший сценарий» спасения украинской ГТС. По его словам, в условиях достройки трубопровода «Северный поток-2» Украине для обеспечения стабильного функционирования своей газотранспортной системы необходимо стать «газовым хабом» Европы.

Пушков, в свою очередь, усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров в будущем. Политик отметил, что Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой. При этом он подчеркнул, что в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока-2» его объемы могут оказаться незначительными.

США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2» 21 июля. Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины.