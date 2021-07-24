Пушков ответил на слова сенатора США о противодействии «Северному потоку-2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова сенатора США от Республиканской партии Теда Круза, обвинившего президента Джо Байдена и его администрацию в капитуляции перед Россией из-за трубопровода «Северный поток-2». Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

Круз выразил уверенность в том, что следующий американский президент будет республиканцем, и именно он сможет противодействовать проекту газопровода, вернув санкции против него.

По мнению Пушкова, Круз «слишком далеко заглядывает — за линию политического горизонта». Он пояснил, что сейчас у республиканцев нет лидера, кроме бывшего президента США Дональда Трампа, и в ближайшее время «пока никого больше не просматривается».

Вместе с тем сенатор отметил, что Трампу будет нелегко переизбраться на пост главы Белого дома, поэтому он счет прогноз Круза спорным. По мнению Пушкова, говорить о будущих санкциях против «Северного потока-2» преждевременно, поскольку после 2024 года проект уже будет работать. «Так что заявление Круза — не более, чем выпад против администрации демократов. И не самый удачный», — заключил член Совфеда.

21 июля США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. В рамках соглашения ФРГ также возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.