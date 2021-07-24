Россия
 
Последние новости
Россиянам без прививок назвали условие отстранения от работы без зарплаты
В России создадут беспилотный демонстратор сверхзвукового самолета
В России оценили слова экс-советницы Рейгана о преданном НАТО Горбачеве
Раскрыты темы телефонного разговора Байдена с президентом Афганистана
Россиянам рассказали о последствиях принятия нового закона о соседях
Россия потребовала от МОК исправить некорректную принадлежность Крыма на картах
На Украине демонтировали Монумент славы Советской армии
Зеленский подписал указ о мерах по подготовке Украины к членству в НАТО
Россияне раскрыли отношение к однополым бракам
Новости партнеров
Прослушать новость

Пушков ответил на слова сенатора США о противодействии «Северному потоку-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Совет Федерации / Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова сенатора США от Республиканской партии Теда Круза, обвинившего президента Джо Байдена и его администрацию в капитуляции перед Россией из-за трубопровода «Северный поток-2». Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

Круз выразил уверенность в том, что следующий американский президент будет республиканцем, и именно он сможет противодействовать проекту газопровода, вернув санкции против него.

По мнению Пушкова, Круз «слишком далеко заглядывает — за линию политического горизонта». Он пояснил, что сейчас у республиканцев нет лидера, кроме бывшего президента США Дональда Трампа, и в ближайшее время «пока никого больше не просматривается».

Вместе с тем сенатор отметил, что Трампу будет нелегко переизбраться на пост главы Белого дома, поэтому он счет прогноз Круза спорным. По мнению Пушкова, говорить о будущих санкциях против «Северного потока-2» преждевременно, поскольку после 2024 года проект уже будет работать. «Так что заявление Круза — не более, чем выпад против администрации демократов. И не самый удачный», — заключил член Совфеда.

21 июля США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. В рамках соглашения ФРГ также возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине назвали вариант компенсации за запуск «Северного потока-2»
В США нашли возможность уничтожить «Северный поток-2»
Медведев объяснил заявления о санкциях по «Северному потоку-2» ритуальным танцем
США напомнили Украине о десятках консультаций по «Северному потоку-2»
Украина потребовала санкций против оператора «Северного потока-2»