В США заявили о капитуляции Байдена перед Россией из-за «Северного потока-2»

Cенатор от Республиканской партии Тед Круз заявил о капитуляции американского лидера Джо Байдена и его администрации перед Россией из-за трубопровода «Северный поток-2» в интервью изданию Politico.

Круз выразил уверенность в том, что следующий президент США, будучи республиканцем, вернет санкции против «Северного потока-2». «Это означает, что европейские компании, которые думают, что им сойдет с рук содействие проекту, встретятся с дамокловым мечом, когда Белый дом больше не будет капитулировать перед Россией», — заявил он.

Американский сенатор также сравнил нынешнюю позицию по трубопроводу с решением президента Джимми Картера передать контроль над Панамским каналом. По его словам, даже через 50 лет это остается «значительной потерей» для внешней политики США, потому что «президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать интересы» американцев.

21 июля США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. В рамках соглашения ФРГ также возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.