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Украина пригрозила продолжить борьбу против «Северного потока-2»

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Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил продолжить борьбу против газопровода «Северный поток-2». По его словам, в этом Киев не остановит даже соглашение США и Германии, передает РИА Новости.

Кулеба заявил, что сделка Вашингтона и Берлина — это еще «не конец истории». Кроме того, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу данного соглашения.

Украина против «договорняков»

Кулеба стал не единственным украинским чиновником, которого возмутила сделка США и Германии по «Северному потоку-2». Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила мнение, что совместное заявление двух стран не несет никаких гарантий безопасности для Киева. Она также назвала «Северный поток-2» геополитическим проектом, который противоречит «зеленому курсу» на декарбонизацию и уменьшение выбросов.

Раскритиковал соглашение и бывший президент Украины Петр Порошенко, назвав его «предательским». По его мнению, в результате Украина фактически оказалась в «железных тисках» и осталась без гарантий безопасности со стороны Запада. Он также заявил, что президент США Джозеф Байден и канцлер Германии Ангела Меркель совершают большую ошибку, позволяя России закончить проект.

При этом шанс остановить строительство «Северного потока-2» у Киева еще есть, отметил Порошенко. По его словам, этому может помешать личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой, которая состоится 30 августа. Несмотря на все, власти Украины не должны прекращать борьбу против строительства газопровода. «Нашим международным партнерам нужно видеть сильную и внутренне единую Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за спиной», — написал он.

Реакция западных партнеров

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась считать соглашение подарком президенту России Владимиру Путину. Однако, по ее словам, завершение строительства проекта находится в интересах Киева. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст и вовсе посчитал сделку большим успехом, так как строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено без угрозы дальнейших санкций.

99
процентов
составляет готовность «Северного потока-2»

Американский лидер Джо Байден признал, что строительство газопровода «Северный поток-2» остановить невозможно, так как проект завершен на 99 процентов. Он также отметил, что Берлин взял на себя обязательство «ответить России при необходимости».

Соглашение США и Германии

Детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2» были обнародованы 21 июля. Согласно ему, ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае, если Россия начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны, Германия должна будет добиваться санкций в отношении России. Помимо этого, Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

Договоренность последовала за отказом США от санкций в отношении европейских участников проекта, в частности, зарегистрированного в Швейцарии и полностью принадлежащего «Газпрому» оператора газопровода Nord Stream 2 AG. В мае Джо Байден объяснял отказ от дальнейших санкций соображениями дальнейшего стратегического сотрудничества с ЕС. Позже Государственный департамент США признал, что американские санкции не смогли помешать строительству «Северного потока-2».


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