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Захарова оценила сделку по «Северному потоку-2» и рассказала о поражении США

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила сделку США и Германии по газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, проект продолжает реализовываться, несмотря на все сопротивление Штатов. Захарова подчеркнула, что Вашингтон проиграл сам себе.

Захарова, комментируя позицию США по «Северному потоку-2», также процитировала стихотворение Федора Тютчева: «Зима недаром злится, / Прошла ее пора - / Весна во двор стучится / И гонит со двора».

Ранее представитель МИД заявила, что строительство газопровода вышло на финишную прямую. «Какие бы странные решения не принимались под давлением США, как это имело место на недавних американо-германских переговорах, они не способны изменить объективную реальность», — добавила она. При этом Захарова подчеркнула, что слова о российской агрессии в области энергетической политики — это штампы, которые следует оставить «на совести некоторых политиков».

21 июля стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.

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