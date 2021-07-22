Захарова прокомментировала соглашение США и Германии по «Северному потоку-2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток-2» и заявила, что его строительство вышло на финишную прямую. Слова дипломата передает корреспондент «Ленты.ру».

«Какие бы странные решения не принимались под давлением США, как это имело место на недавних американо-германских переговорах, они не способны изменить объективную реальность», — добавила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что слова о российской агрессии в области энергетической политики — это штампы, которые следует оставить «на совести некоторых политиков». По мнению дипломата, такие заявления используют для того, чтобы помешать эксплуатации газопровода. На самом деле Россия никогда не использовала поставки энергоносителей в качестве политического оружия, заключила Захарова.

Высокопоставленные чиновники из США действительно говорили о том, что «Северный поток-2» может угрожать безопасности Европейского союза и его соседей, в том числе Украины. Последняя также выступала против строительства. Германия, напротив, настаивала на завершении проекта: этот вопрос неоднократно стоял на повестке американо-германских переговоров. 21 июля Вашингтон и Берлин достигли договоренностей по газопроводу: согласно им, ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны.