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В Бундестаге сочли успехом сделку Германии и США по «Северному потоку-2»

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Фото: Globallookpress.com

Тот факт, что благодаря сделке Германии и США строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено без угрозы дальнейших санкций, это успех для Берлина. Такое мнение выразил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в заявлении, направленном «Ленте.ру».

Кроме того, Эрнст счел положительным сигналом ряд положений совместного заявления ФРГ и США, касающихся развития энергосектора Украины.

«Более интенсивное сотрудничество в области климатической политики и совместная приверженность миру в Украине — важные шаги. Обязательство помочь Украине в энергетическом переходе также является правильным и важным и отвечает интересам Европы», — отметил политик.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

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