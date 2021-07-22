Украина заявила о «вопросах» к заявлению США и Германии по «Северному потоку-2»

У Киева есть «много вопросов» к совместному заявлению США и Германии относительно строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом в четверг, 22 июля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

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«У нас в настоящее время имеется много вопросов к тому, как американо-германская договоренность способна уменьшить риски безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока-2"», — отметил глава украинского МИД в ходе совместного брифинга с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Он подчеркнул, что Киев намерен «разговаривать с США и Германией по этому вопросу». Кроме того, украинские власти внимательно изучат экономическую часть соглашения между Вашингтоном и Берлином, добавил Кулеба.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Вашингтон пообещал не препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии. Берлин же в свою очередь обязался продлить действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор и использования объекта для политического давления против нее будут введены санкции.

В Киеве раскритиковали сделку и посетовали, что так и не получили от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель гарантий своей энергетической безопасности.