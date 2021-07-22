В Польше раскритиковали сделку США и Германии по «Северному потоку-2»

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский, который возглавляет делегации ЕС-США в Европарламенте, раскритиковал сделку США и Германии по вопросу российского газопровода «Северный поток-2». Он высказался на эту тему в разговоре с журналистами в Вашингтоне, сообщает издание Tagesschau.

Сильнее всего он критиковал Берлин: по словам Сикорского, ФРГ решила поставить собственные экономические интересы превыше геополитических интересов всего Евросоюза — и таким образом подвергла угрозе интересы безопасности Восточной и Центральной Европы. США же, по мнению политика, пожертвовали интересами некоторых европейских стран ради единства с Германией в свете «китайской угрозы».

При этом, отметил Сикорский, российского газа просто не хватит на то, чтобы снабжать и газопровод «Дружба», и новую ветку. По его словам, президент России Владимир Путин строил газопровод специально, чтобы лишить Украину транзитных пошлин и ослабить ее.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

