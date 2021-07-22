Мир
 
Последние новости
В Москве началась повторная вакцинация от COVID-19
Украина увидела в санкциях США против «Северного потока-2» спасение для Европы
В древнем льду нашли неизвестные науке вирусы
В женском нижнем белье известного бренда нашли токсичное вещество
Вакцинация от COVID-19 принесла мужчине 74 миллиона рублей
Рубль назвали одной из самых недооцененных валют мира
Укупник расстроился из-за отмены штампов о браке и детях в паспортах
Москва побила рекорд по средней ипотеке перед обновлением госпрограммы
Раскрыт способ сильно сэкономить на ипотеке
Россиян предупредили об осеннем подорожании одежды и обуви
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы варианты немецкой помощи Украине по сделке с США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Помощь немецких властей Украине в рамках сделки с США по газопроводу «Северный поток-2» будет заключаться не в выполнении требований Киева, а в реформировании энергосектора страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил научный сотрудник Института политических наук Левен-Европа и эксперт международного клуба «Валдай» Данила Бочкарев.

В качестве вариантов направлений подобного сотрудничества Бочкарев назвал развитие водородной энергетики и повышение энергоэффективности экономики Украины.

Специалист также коснулся обязательства ФРГ добиваться продления на 10 лет соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа, которое истекает в 2024 году. «В принципе, транзит через Украину будет нужен "Газпрому", и компания это не раз подтверждала», — отметил Бочкарев. Он отметил, что вопрос заключается в объемах прокачки и плате за транзит, которая сейчас самая высокая в Европе.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Меркель о «Северном потоке-2»
В США объяснили сделку с Германией по «Северному потоку-2»
Киев отреагировал на сделку США и Германии по «Северному потоку-2»