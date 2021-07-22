Названы варианты немецкой помощи Украине по сделке с США

Помощь немецких властей Украине в рамках сделки с США по газопроводу «Северный поток-2» будет заключаться не в выполнении требований Киева, а в реформировании энергосектора страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил научный сотрудник Института политических наук Левен-Европа и эксперт международного клуба «Валдай» Данила Бочкарев.

В качестве вариантов направлений подобного сотрудничества Бочкарев назвал развитие водородной энергетики и повышение энергоэффективности экономики Украины.

Специалист также коснулся обязательства ФРГ добиваться продления на 10 лет соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа, которое истекает в 2024 году. «В принципе, транзит через Украину будет нужен "Газпрому", и компания это не раз подтверждала», — отметил Бочкарев. Он отметил, что вопрос заключается в объемах прокачки и плате за транзит, которая сейчас самая высокая в Европе.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.