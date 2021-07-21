В США объяснили сделку с Германией по «Северному потоку-2»

В ходе обсуждений с властями Германии проекта газопровода «Северный поток-2» США решили не рисковать отношениями со своим ключевым союзником. Так объяснил сделку официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.
По его словам, любой разумный человек посчитал бы, что санкции вряд ли остановят строительство газопровода. «Поэтому администрация США решила, что в таких обстоятельствах не стоит рисковать подрывом, существенным осложнением наших двухсторонних отношений с нашим ключевым союзником», — сказал Прайс.
Ранее члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады приняли текст совместного заявления народных депутатов Украины, в котором содержится призыв к США и Европейскому союзу (ЕС) — в частности, Германии — не допустить запуска газопровода «Северный поток-2». В документе говорится, что «Северный поток-2» изначально не был экономическим проектом, поскольку мощности украинской газотранспортной системы позволяют увеличить прокачку газа в Европу в два-три раза.
21 июня США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.