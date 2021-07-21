В США объяснили сделку с Германией по «Северному потоку-2»

В ходе обсуждений с властями Германии проекта газопровода «Северный поток-2» США решили не рисковать отношениями со своим ключевым союзником. Так объяснил сделку официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

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По его словам, любой разумный человек посчитал бы, что санкции вряд ли остановят строительство газопровода. «Поэтому администрация США решила, что в таких обстоятельствах не стоит рисковать подрывом, существенным осложнением наших двухсторонних отношений с нашим ключевым союзником», — сказал Прайс.

Ранее члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады приняли текст совместного заявления народных депутатов Украины, в котором содержится призыв к США и Европейскому союзу (ЕС) — в частности, Германии — не допустить запуска газопровода «Северный поток-2». В документе говорится, что «Северный поток-2» изначально не был экономическим проектом, поскольку мощности украинской газотранспортной системы позволяют увеличить прокачку газа в Европу в два-три раза.

21 июня США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.