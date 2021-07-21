Депутаты Рады призвали Евросоюз и США не допустить запуска «Северного потока-2»

Члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады приняли текст совместного заявления народных депутатов Украины, в котором содержится призыв к Европейскому союзу (ЕС), в частности Германии, и США не допустить запуска газопровода «Северный поток-2». Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Отмечается, что заявление открыто для подписания всеми депутатами. В нем говорится, что «Северный поток-2» изначально не был экономическим проектом, поскольку мощности украинской газотранспортной системы позволяют увеличить прокачку газа в Европу в два-три раза.

«В то же время "Северный поток-2" создает реальные препятствия для диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей в Европу», — сообщается в документе. Парламентарии заключили, что демократический мир должен продемонстрировать единство и силу в защите своих основных ценностей.

Ранее стало известно, что США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. Помимо этого, ФРГ в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

