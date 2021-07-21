Спрогнозирован ответ Украины на сделку США и Германии по «Северному потоку-2»

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин спрогнозировал ответные действия Украины на сделку США и Германии по реализации российского проекта «Северный поток-2», сообщает News.ru.

По его мнению, Украине вновь придется уступить требованиям США, чтобы избежать возникновения напряженности в двусторонних отношениях.

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Жарихин добавил, что просьба американской стороны о невмешательстве Украины в дела ведущих западных стран обусловлена недовольством Вашингтона украинским дискурсом в отношении американо-немецких переговоров по «Северному потоку-2». Постоянные требования и критические замечания в адрес участников переговоров со стороны Украины, считает он, вынудили США занять более жесткую позицию.

«Пока что слушали, значит, и здесь должны послушать. Умерят активность и будут ждать, когда взрослые дяди и тети решат этот вопрос без их попыток диктовать условия этого соглашения», — резюмировал Жарихин.

Ранее стало известно, что США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. Помимо этого, ФРГ в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскритиковал американского лидера Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель за отсутствие конкретики по противостоянию угрозе запуска газопровода «Северный поток-2» во время их переговоров.

Позже Белый дом призвал Украину «помолчать» и не выражать недовольства из-за сделки с Германией по российскому проекту.