Названа дата объявления США и Германией о сделке по «Северному потоку-2»

США и Германия могут объявить о заключении сделки по газопроводу «Северный поток-2» в среду, 21 июля. Такую дату называет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Берлине.

Издание пишет, что администрация американского президента Джо Байдена не будет противостоять завершению строительства трубопровода.

Ранее агентству Bloomberg стали известны детали соглашения США и Германии по газопроводу «Северный поток-2». По его данным, если Россия будет использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины, то Берлин примет ответные меры, это могут быть, в частности, санкции против российского энергетического экспорта.

19 июля Reuters выяснило, что США и Германия близки с заключению соглашения по «Северному потоку-2». Источник агентства рассказал, что пока переговоры еще идут, но вскоре будет объявлено об их успехе. Еще один собеседник утверждает, что договоренности предотвратят новый ввод ранее отмененных санкций США против компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Ключевую роль в разрешении ситуации должно сыграть увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку преобразования энергетики, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины. Идет ли речь о государственных или частных вложениях, пока не ясно.