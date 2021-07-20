В Германии рассказали о возможных компромиссах с США по «Северному потоку-2»

Германия может достигнуть договоренностей с США по поводу «Северного потока-2» в том числе с возможной закупкой американского сжиженного природного газа (СПГ), объяснил член комитета по международной политике бундестага ФРГ Вальдемар Гердт из партии «Альтернатива для Германии» в разговоре с РИА Новости.

«Договоренности по "Северному потоку-2" с США могут быть достигнуты на базе компромиссов. Они могут предусматривать, например, закупку Германией американского СПГ в определенном объеме, с другой стороны, при нашем дефиците энергетической корзины он тоже нам нужен, хотя это и дороговато по сравнению с российским трубопроводным (газом — прим. «Ленты.ру»)», — сказал депутат.

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Гердт при этом заметил, что интересы Германии «стали разменной монетой между Америкой и Россией». В Вашингтоне, по его мнению, не уделяют особого внимания нуждам Берлина, хотя ограничение энергоносителей угрожает экономике европейской страны.

19 июля Reuters выяснило, что США и Германия близки с заключению соглашения по «Северному потоку-2». Источник агентства рассказал, что пока переговоры еще идут, но вскоре будет объявлено об их успехе. Еще один собеседник утверждает, что договоренности предотвратят новый ввод ранее отмененных санкций США против компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Ключевую роль в разрешении ситуации должно сыграть увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку преобразования энергетики, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины. Идет ли речь о государственных или частных вложениях, пока не ясно.