В Германии достроят участок «Северного потока-2»

Судно «Академик Черский» начнет укладку «Северного потока-2» в водах Германии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором проекта.

По данным глобальной системы позиционирования судов MarrineTraffic, «Академик Черский» покинул воды Дании в ночь на понедельник, 19 июля, а «Фортуна» пока остается в датских. «Трубоукладочное судно "Академик Черский" уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями», — пояснили в компании.

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В начале мая экологическая организация Nabu подавала иск против разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии, объясняя это заботой о среде обитания на морском дне. Однако затем Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило продолжить строительство газопровода. В конце мая работы в немецких водах уже вело судно «Фортуна».

Первоначально газопровод должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году, но из-за сопротивления со стороны США сроки многократно переносились, а европейские компании отказывались от участия в проекте.

