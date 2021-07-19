Советник госдепа США посетит Украину для переговоров по «Северному потоку-2»

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле посетит Украину и Польшу для проведения переговоров по ряду вопросов, включая «Северный поток-2». Об этом сообщили в пресс-службе американского ведомства.

Отмечается, что сначала Шолле посетит Киев, где 20-21 июля проведет встречи с должностными лицами высокого ранга и обсудит поддержку страны со стороны США «по противодействию российской агрессии». Также американский политик встретится с представителями бизнеса по вопросу восстановления украинской экономики. С 21 по 23 июля Шолле будет находиться в Варшаве, где обсудит стратегические двусторонние и региональные вопросы.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни объявят о достижении соглашения по российскому трубопроводу «Северный поток-2». По данным Reuters, переговоры еще идут, но «стороны близки к соглашению», которое предотвратит повторные санкции США против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.