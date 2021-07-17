На Украине призвали готовиться к худшему из-за «Северного потока-2»

Жителям Украины стоит готовиться к худшему сценарию из-за ожидаемого запуска газопровода «Северный поток-2», заявил экс-посол страны в США и во Франции Олег Шамшур, его слова приводит РИА Новости.

Он призвал украинцев быть реалистами и готовиться к жизни в реальности с новым газопроводом. Бывший дипломат отметил, что обсуждение темы газопровода на встрече глав Германии и США Ангелы Меркель и Джо Байдена показало его «нулевое влияние» на судьбу газопровода и на место в нем Украины.

Шамшур добавил, что Меркель и Байден просто зафиксировали свои разногласия и дали абстрактные обещания учесть интересы Киева, однако «по сути ничего не изменилось».

Бывший посол подчеркнул, что у Украины еще есть шанс помешать запуску «Северного потока-2» через новые американские санкции или ограничения со стороны Евросоюза, но это только возможности. «Реализация этих возможностей зависит от желания и воли ключевых игроков. И пока я такого желания не вижу ни со стороны прежде всего Германии, ни со стороны США, для которых восстановление трансатлантического партнерства, отношения с Германией в данном случае преобладают», — отметил он.

