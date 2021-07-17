В Киеве раскритиковали Байдена и Меркель из-за угрозы «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскритиковал американского лидера США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель за отсутствие конкретики по противостоянию угрозе запуска газопровода «Северный поток-2» во время их переговоров. Соответствующее заявление опубликовано на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

Никифоров при этом отметил, что Киев выражает благодарность главам США и Германии за поддержку территориального суверенитета Украины. Он также поблагодарил Берлин и Вашингтон за заявления о том, что Россия не может использовать «Северный поток-2» как оружие, и необходимости поддержания статуса Украины в качестве страны-транзитера газа. В то же время, по его словам, в Киеве не услышали самого важного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. «Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал об изменившей мнение о «Северном потоке-2» канцлере Германии. «Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект», — заверил Витренко. По его словам, канцлер «увидела реальные угрозы для безопасности Украины». По его словам, для украинской стороны это не только вопрос денег и экономики, а еще и «реальной безопасности».

