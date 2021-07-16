В России оценили заявление о мерах ЕС в случае нарушения Москвой обязательств

Слуцкий назвал Меркель уходящим политиком в ответ на заявление о транзите газа и мерах ЕС

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил реакцию, обещанную канцлером Германии Ангелой Меркель со стороны Евросоюза (ЕС) в случае, если Россия нарушит обязательства по транзиту газа через Украину. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главу немецкого правительства уходящим политиком.

Меркель ранее рассказала, какой будет реакция Евросоюза (ЕС) в случае, если Россия нарушит обязательства по транзиту газа через Украину. В то же время она пообещала не прибегать к спекуляциям, а лишь рассказать, какие возможности для реакции имеет ЕС. «Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет», — подчеркнула канцлер.

По мнению Меркель, «Северный поток-2» должен стать дополнением к транзиту газа через Украину, а не отменить его. Она добавила, что иное развитие событий вызовет напряженность. Канцлер отметила, что Берлин и Вашингтон ведут переговоры по этому поводу, они по-разному оценивают проект, но сходятся во мнении относительно роли Киева в газовых поставках.

В Госдуме в ответ сочли Меркель уходящим политиком

«"Северный поток-2" не означает перекрещение транзита через Украину. По крайней мере, сейчас. Относительно дальнейших перспектив рано экстраполировать. Надо учитывать, что Меркель уходящий политик. И все ее заявления относительно дальнейшей реакции ЕС необходимо воспринимать именно с этой поправкой», — заявил Слуцкий.

По его словам, главная задача на настоящий момент — запустить «Северный поток-2» и обеспечить его работу без ненужной политизации и спекуляций на теме Украины.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне президент России Владимир Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.