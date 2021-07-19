США и Германия договорились по «Северному потоку-2»

США и Германия близки с заключению соглашения по «Северному потоку-2». Об этом на портале Yahoo Finance сообщает Reuters.

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Один из источников агентства на условиях анонимности уточнил, что переговоры еще идут, однако «ситуация выглядит неплохо», и об их успешном окончании будет объявлено уже в ближайшие дни. Другой собеседник рассказал, что договоренности предотвратят повторный ввод Вашингтоном отмененных санкций США против компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига.

Утверждается, что одним из ключевых пунктов соглашения США и Германии станет увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку преобразования энергетики, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины. При этом пока не ясно, объявят ли Вашингтон и Берлин о значительных государственных инвестициях или же они будут стремиться привлечь частный капитал.

Опасения Украины

13 июля президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через территорию Украины. Глава государства заверил, что Россия продолжит следовать соглашению, «несмотря на все сложности сегодняшнего дня».

Президент Украины Владимир Зеленский захотел получить от США и Германии гарантии безопасности в связи с завершением строительства российского газопровода. «10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение, эти гарантии нам нужны», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскритиковал американского лидера США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель за отсутствие конкретики по противостоянию угрозе запуска газопровода «Северный поток-2» во время их переговоров. Чиновник при этом отметил, что Киев выражает благодарность главам США и Германии за поддержку территориального суверенитета Украины. Он также поблагодарил Берлин и Вашингтон за заявления о том, что Россия не может использовать «Северный поток-2» как оружие, и необходимости поддержания статуса Украины в качестве страны-транзитера газа. В то же время, по его словам, в Киеве не услышали самого важного: как стороны будут пытаться это обеспечивать.

Немецкое предупреждение

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, какой будет реакция Евросоюза в случае, если Россия нарушит обязательства по транзиту газа через Украину.

Это всегда демонстрировалось и в связи с санкциями, и Минском, и с аннексией Крыма Ангела Меркель

В то же время Меркель пообещала, что не собирается прибегать к спекуляциям, а хочет лишь рассказать, какие возможности для реакции имеет ЕС. «Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет», — подчеркнула она. По мнению канцлера, «Северный поток-2» должен стать дополнением к транзиту газа через Украину, а не отменить его. Она добавила, что иное развитие событий вызовет напряженность.

В Госдуме в ответ сочли Меркель уходящим политиком. «"Северный поток-2" не означает перекрещение транзита через Украину. По крайней мере, сейчас. Относительно дальнейших перспектив рано экстраполировать. Надо учитывать, что Меркель уходящий политик. И все ее заявления относительно дальнейшей реакции ЕС необходимо воспринимать именно с этой поправкой», — заявил Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, главная задача на настоящий момент — запустить газопровод и обеспечить его работу без ненужной политизации и спекуляций на теме Украины.

Ход строительства «Северного потока-2»

12 июля сообщалось, что первая ветка российского газопровода готова, а вторая — почти построена. Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его откладывали несколько раз. В тот же день в Минэкономики ФРГ сообщили, что все разрешения на строительство газопровода выданы.

98 процентов от всего газопровода достроили

Как рассказал Варниг, завершение работ на объекте запланировано на конец августа 2021 года. Он также выразил уверенность, что транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года.