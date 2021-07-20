Белый дом рассказал о переговорах с Германией по «Северному потоку-2»

Госдепартамент США в ближайшее время выскажется относительно возможной договоренности между Вашингтоном и Берлином насчет устранения разногласий по проекту строительства трубопровода «Северный поток-2», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я ожидаю, что госдепартамент и другие ведомства в скором времени смогут сообщить больше информации на этот счет», — сказала она.

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Псаки отметила, что американская администрация по-прежнему озабочена тем, как этот проект отразится на энергетической безопасности европейских партнеров США, в частности, Украины. Она оставила без ответа вопрос СМИ о том, готовы ли Соединенные Штаты анонсировать новые санкции по данному проекту.

«Планируется обсуждение того факта, что обеспокоенности сохраняются относительно угроз европейской энергобезопасности от проекта и относительно того, что он подрывает безопасность Украины, безопасность наших восточных партнеров по НАТО», — добавила она.

19 июля Reuters выяснило, что США и Германия близки с заключению соглашения по «Северному потоку-2». Источник агентства рассказал, что пока переговоры еще идут, но вскоре будет объявлено об их успехе. Еще один собеседник утверждает, что договоренности предотвратят новый ввод ранее отмененных санкций США против компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Ключевую роль в разрешении ситуации должно сыграть увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку преобразования энергетики, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины. Идет ли речь о государственных или частных вложениях, пока не ясно.