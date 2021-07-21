Мир
 
Последние новости
В России оценили шансы на сохранение Договора по открытому небу
Колесный диск покалечил ехавшую за рулем москвичку 
Сходство 19-летнего манекенщика с его знаменитой матерью удивило подписчиков
Шойгу не явился по вызову СБУ для «вручения письменного подозрения»
Названа дата объявления США и Германией о сделке по «Северному потоку-2»
12 человек стали жертвами наводнения в китайском метро
Брат задержанного главы ставропольского ГИБДД высказался о «золотом дворце»
Корпорация «Ростеха» создаст беспилотную версию истребителя «Шах и мат»
На богатейшего в мире человека обрушился шквал критики после полета в космос
Новости партнеров

Стали известны детали соглашения Германии и США по «Северному потоку-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Агентству Bloomberg стали известны детали соглашения США и Германии по газопроводу «Северный поток-2». По его данным, если Россия будет использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины, то Берлин примет ответные меры, это могут быть, в частности, санкции против российского энергетического экспорта.

Также стороны будут стремиться в наращивании инвестиций в «зеленый фонд» Украины в размере до миллиарда долларов, чтобы ускорить переход страны на экологически чистую энергию. Кроме того, Берлин назначит спецпосланника для поддержки двусторонних энергетических проектов с Киевом и выделит около 70 миллионов долларов на финансирование этой миссии.

Помимо этого Германия в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Госдепартамент США в ближайшее время выскажется относительно возможной договоренности между Вашингтоном и Берлином насчет устранения разногласий по проекту строительства трубопровода «Северный поток-2». Она отметила, что американская администрация по-прежнему озабочена тем, как этот проект отразится на энергетической безопасности европейских партнеров США, в частности, Украины. При этом Псаки оставила без ответа вопрос СМИ о том, готовы ли Соединенные Штаты анонсировать новые санкции по данному проекту.

19 июля Reuters выяснило, что США и Германия близки с заключению соглашения по «Северному потоку-2». Источник агентства рассказал, что пока переговоры еще идут, но вскоре будет объявлено об их успехе. Еще один собеседник утверждает, что договоренности предотвратят новый ввод ранее отмененных санкций США против компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Ключевую роль в разрешении ситуации должно сыграть увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку преобразования энергетики, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины. Идет ли речь о государственных или частных вложениях, пока не ясно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США признали бессилие санкций перед «Северным потоком-2»
В Германии рассказали о возможных компромиссах с США по «Северному потоку-2»
Советник госдепа США посетит Украину для переговоров по «Северному потоку-2»
США и Германия договорились по «Северному потоку-2»