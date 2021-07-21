Стали известны детали соглашения Германии и США по «Северному потоку-2»

Агентству Bloomberg стали известны детали соглашения США и Германии по газопроводу «Северный поток-2». По его данным, если Россия будет использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины, то Берлин примет ответные меры, это могут быть, в частности, санкции против российского энергетического экспорта.

Также стороны будут стремиться в наращивании инвестиций в «зеленый фонд» Украины в размере до миллиарда долларов, чтобы ускорить переход страны на экологически чистую энергию. Кроме того, Берлин назначит спецпосланника для поддержки двусторонних энергетических проектов с Киевом и выделит около 70 миллионов долларов на финансирование этой миссии.

Помимо этого Германия в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Госдепартамент США в ближайшее время выскажется относительно возможной договоренности между Вашингтоном и Берлином насчет устранения разногласий по проекту строительства трубопровода «Северный поток-2». Она отметила, что американская администрация по-прежнему озабочена тем, как этот проект отразится на энергетической безопасности европейских партнеров США, в частности, Украины. При этом Псаки оставила без ответа вопрос СМИ о том, готовы ли Соединенные Штаты анонсировать новые санкции по данному проекту.

19 июля Reuters выяснило, что США и Германия близки с заключению соглашения по «Северному потоку-2». Источник агентства рассказал, что пока переговоры еще идут, но вскоре будет объявлено об их успехе. Еще один собеседник утверждает, что договоренности предотвратят новый ввод ранее отмененных санкций США против компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Ключевую роль в разрешении ситуации должно сыграть увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку преобразования энергетики, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины. Идет ли речь о государственных или частных вложениях, пока не ясно.