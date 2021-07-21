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Раскрыты подробности соглашения Германии и США по «Северному потоку-2»

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Фото: Stine Jacobsen / File Photo / Reuters

Агентство Bloomberg раскрыло подробности соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Отмечается, что если Россия будет использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины, то ФРГ примет ответные меры. По данным издания, это могут быть, в частности, санкции против российского энергетического экспорта.

Кроме того, стало известно, что стороны будут стремиться в наращивании инвестиций в «зеленый фонд» Киева в размере до миллиарда долларов, чтобы ускорить переход Украины на экологически чистую энергию. Также Германия планирует назначить спецпосланника для поддержки двусторонних энергетических проектов с украинской стороной. Ожидается, что ФРГ выделит около 70 миллионов долларов на финансирование этой миссии.

Помимо этого Берлин в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

О заключении сделки по газопроводу «Северный поток-2» США и Германия могут объявить в среду, 21 июля.

Переговоры Германии и США

10 июля стало известно, что Германия и США обсуждают возможность предоставления Украине компенсаций в том случае, если она перестанет быть транзитером газа. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что ее страна намерена поддержать Киев в вопросе сохранения транзитных поставок после запуска газопровода «Северный поток-2».

Позже Соединенные Штаты поделились ожиданиями от переговоров Байдена с Меркель по поводу российского газопровода.

20 июля член комитета по международной политике бундестага ФРГ Вальдемар Гердт из партии «Альтернатива для Германии» заявил, что Берлин может достигнуть договоренностей с Вашингтоном по поводу «Северного потока-2» в том числе с возможной закупкой американского сжиженного природного газа (СПГ).

Опасения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что завершение строительства «Северного потока-2» позволит России заблокировать поставки энергоносителей через территорию страны и тем самым принудить ее к диалогу с самопровозглашенными республиками в Донбассе. Глава государства заверил, что такая ситуация неминуемо возникнет, если западные страны не вступятся за Украину и не предоставят гарантий безопасности.

Зеленский заявил, что газопровод является «политическим оружием» против Киева, и пока Москва в этом направлении «всех переигрывает».

Бессилие санкций

Госдепартамент США признал, что американские санкции не смогли помешать строительству «Северного потока-2». Об этом заявил официальный представитель дипведомства Нэд Прай. Он добавил, что уже в августе Госдеп намерен вернуться к вопросу газопровода и представить Конгрессу очередной доклад по ситуации с «Северным потоком-2».

Кроме того, исполняющий обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что шансов добиться остановки строительства «Северного потока-2» практически нет. При этом он подчеркнул, что позиция американской администрации в отношении газопровода остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям.

Строительство «Северного потока-2» не раз откладывали из-за американских санкций, однако в конце мая Вашингтон отказался от рестрикций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте.

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